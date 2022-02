DAL MONDO – In Peru un’abortista come nuovo ministro “per le donne”

Nei giorni scorsi nelle mani del Presidente del Perù, Pedro Castillo, ha giurato il nuovo ministro delle donne e delle popolazioni vulnerabili, Diana Miriam Miloslavich Túpac, una nota femminista e promotrice dell'aborto e dell'agenda LGBT. Miloslavich Túpac entra così nel quarto gabinetto di Castillo in meno di sette mesi di mandato, presieduto ora da Anibal Torres.

La Miloslavich ha in passato lavorato, per più di tre decenni, come coordinatrice del programma di partecipazione politica al Centro delle donne peruviane Flora Tristán, un’istituzione che promuove anche la depenalizzazione dell'aborto in Perù. "Questa onda verde femminista è una tendenza in America Latina e oggi si trova di fronte a un'onda conservatrice che articola la resistenza e vede il pericolo che questi cambiamenti possono rappresentare con le donne libere, che non possono controllare", ha scritto Miloslavich.

Sul suo account Twitter la neo ministro ha anche condiviso un tweet, pochi giorni fa, in cui diceva: "Continuiamo nelle lotte oggi alle 15 davanti al MIMP, articolando con passione e cuore i femminismi nelle loro diverse espressioni #VamosJuntascontraelMachismoPatriarcal" (Andiamo insieme contro il maschilismo patriarcale). Nel frattempo, la Presidente del Parlamento del Perù, Maria del Carmen Alva, ha fissato per il prossimo 8 marzo per un voto di fiducia al nuovo gabinetto del premier Torres. L'annuncio è arrivato durante una dichiarazione alla stampa dei giorni scorsi, due giorni dopo che Torres ha denunciato il Congresso per aver presumibilmente ordito un complotto per rovesciare il presidente Castillo.

In molti sono pronti a sfiduciare anche questo Primo Ministro ed il suo esecutivo abortista e pro gender, le accuse contro i parlamentari, infatti, potrebbero portare all’ennesima crisi del socialismo populista di Castillo e delle lobby LGBTI e abortiste che lo hanno sinora sostenuto. Che tutto ciò possa accadere l’8 Marzo prossimo, festa delle donne, in fondo sarebbe una bellissima notizia per le donne e madri del Perù.