Dal cuore che batte allo “smembramento” del corpo: tutte le bugie sull’aborto smentite dalla scienza

Da decenni il dibattito pubblico sull’aborto è stato progressivamente invaso da narrazioni ideologiche che hanno messo in secondo piano la verità scientifica. Organizzazioni mediche di grande influenza hanno lavorato incessantemente per convincere milioni di donne che la loro emancipazione sociale passa attraverso la soppressione del figlio che portano in grembo. Un inganno reiterato a tal punto da arrivare a negare persino l’umanità di quel figlio: si arriva a dire che non è vivo, che non ha un cuore che batte, che non è ancora una persona. Eppure la scienza dimostra con chiarezza l’opposto. La biologia dello sviluppo stabilisce senza ombra di dubbio che la vita comincia al momento del concepimento: è in quell’istante che si forma un nuovo essere umano con un DNA unico e irripetibile, che determina il sesso, i tratti somatici come colore degli occhi, dei capelli, della pelle, e probabilmente influisce anche su fattori più complessi come intelligenza e personalità. Eppure l’Organizzazione Mondiale della Sanità continua a sostenere che la gravidanza inizi solo con l’impianto dell’embrione nell’utero, un’affermazione priva di fondamento scientifico ma proclamata come verità assoluta solo perché proveniente da un organismo potente, che si arroga la qualifica di arbitro della “scienza”. Ci troviamo così in una società in cui le opinioni di pochi vengono elevate a dogma, cancellando l’evidenza sperimentale. Come ricordava Galileo Galilei, in materia di scienza “l’autorità di mille uomini non vale quanto una piccola scintilla di ragione di un singolo”.

Le manipolazioni sul cuore del bambino e il linguaggio che nasconde la verità

Tra le bugie più gravi c’è quella che riguarda il battito cardiaco del bambino nel grembo materno. L’American College of Obstetricians and Gynecologists (Acog) e la Society of Radiologists in Ultrasound sostengono che nel primo trimestre non ci sia un vero cuore funzionante, ma solo una vaga “attività cardiaca”, perché l’organo non è ancora completamente formato. La realtà scientifica è ben diversa: a sei settimane di gestazione l’embrione ha già un cuore che si contrae ritmicamente, pompando il sangue e permettendo gli scambi vitali di ossigeno e anidride carbonica. La dottoressa Christina Francis dell’American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists spiega che “il cuore è pienamente operativo già a sei settimane, altrimenti l’embrione non potrebbe sopravvivere né svilupparsi”. Dopo sette settimane dalla fecondazione il cuore ha già quattro camere complete, raggiunge fino a 170 battiti al minuto e presenta un tracciato elettrocardiografico simile a quello di un adulto. Negare questa evidenza è un artificio linguistico funzionale a disumanizzare il bambino e a giustificare la sua eliminazione. Lo stesso accade con la descrizione della procedura di dilatazione ed evacuazione (D&E): un metodo abortivo nel secondo trimestre in cui il bambino viene letteralmente smembrato, con arti strappati via e il cranio schiacciato per estrarlo in pezzi. L’Acog suggerisce di non chiamarlo “smembramento” ma “disarticolazione”, un termine freddo e neutro che sposta l’attenzione dalla brutalità inflitta al piccolo essere umano per concentrarsi solo sulla donna, la “paziente”, cancellando la vittima della procedura.

La pseudo-scienza di Big Abortion e la manipolazione del linguaggio

Questa strategia di ridefinire termini e concetti è iniziata decenni fa, quando l’Acog ha modificato la definizione di inizio della vita per promuovere la contraccezione d’emergenza. Così è stato possibile dire che pillole come Norlevo (levonorgestrel) e ellaOne (ulipristal acetato) non sono abortive, quando in realtà è provato che possano impedire l’impianto dell’embrione, causando di fatto la perdita di una vita umana di pochi giorni. Ma questa verità non si può dire: è stata creata una distinzione artificiosa tra concepimento e impianto per permettere di parlare di “contraccezione” anche laddove si provoca un aborto precoce. L’Acog e altre organizzazioni, finanziate da grandi fondazioni come la Bill & Melinda Gates Foundation, la Packard Foundation e la Susan Thompson Buffett Foundation, hanno contribuito a creare un linguaggio che trasforma l’aborto in “assistenza sanitaria”, il bambino in “prodotto del concepimento” e il medico abortista in “fornitore di cure”. Si evita accuratamente di parlare di “bambino non nato” se il figlio è indesiderato, ma se la gravidanza è voluta, allora quel linguaggio è accettabile. Si screditano i medici che praticano l’inversione della pillola abortiva, nonostante abbiano salvato migliaia di vite. Persino prestigiose riviste scientifiche come il Lancet, fondate secoli fa per diffondere conoscenza rigorosa, oggi abbracciano un’agenda ideologica, arrivando a proclamare che il “genere” è fluido e prevale sul sesso biologico. Si tratta di un vero e proprio tradimento della scienza, piegata agli interessi di Big Abortion e di un progressismo che antepone ideologia e profitto alla verità e alla dignità della vita umana.

L’aborto chimico: dolore intenso e rischi gravi nascosti alle donne

Nonostante la propaganda che presenta l’aborto farmacologico come una soluzione semplice, veloce e indolore, la realtà scientifica racconta tutt’altra storia. Due studi recenti, uno italiano e uno britannico, hanno indagato la reale esperienza delle donne che assumono la pillola abortiva e hanno smentito la narrazione ufficiale. La ricerca condotta a Bologna su 242 donne ha evidenziato che il 38% di loro sperimenta un dolore severo durante l’aborto chimico. Il rischio di dolore intenso è tre volte più alto per chi ha un livello di ansia elevato e sei volte più alto per chi soffre di dismenorrea. Anche le donne che hanno già partorito non sono immuni: quasi una su quattro riporta dolori fortissimi. Lo studio britannico, su 1.596 donne, conferma il quadro: il 40% classifica il dolore tra 8 e 10 su una scala da 0 a 10, e molte raccontano esperienze simili a quelle del travaglio, con crampi devastanti, nausea, vomito, momenti di svenimento e dolore continuo e insopportabile. Diverse testimonianze parlano di un dolore “molto peggiore del previsto”, paragonabile alle contrazioni del parto, tanto da far pentire alcune donne della scelta fatta. Eppure, queste informazioni vengono sistematicamente minimizzate o occultate dai promotori della pillola abortiva, che preferiscono descriverla come una soluzione “facile e sicura”.

Una verità negata che costa la vita a madri e figli

Dietro il racconto edulcorato dell’aborto chimico si nasconde una realtà di dolore fisico e psicologico, rischi gravi e mancanza di trasparenza. Le donne non vengono informate dei pericoli concreti: emorragie severe, infezioni potenzialmente mortali come la sepsi, ricoveri urgenti, fallimenti della procedura che costringono a interventi successivi o a ripetere l’aborto. Sempre più spesso queste esperienze si vivono nella solitudine delle mura domestiche, secondo il modello della “telemedicina” che promette privacy e comodità ma abbandona le donne al loro destino, senza assistenza né sostegno. In Italia, nel 2022, per la prima volta gli aborti chimici hanno superato quelli chirurgici, e secondo il dottor Randall K. O’Bannon questo trend è destinato a crescere finché le donne non saranno correttamente informate. La propaganda di Big Pharma e delle lobby pro-aborto rivendica alti tassi di sicurezza e soddisfazione, ma tace su sanguinamenti, dolori atroci, pronto soccorso affollati da donne in pericolo di vita. La verità è che l’aborto farmacologico non è né facile, né indolore, né sicuro: è una pratica che spezza due vite, quella del bambino e quella della madre, che porta cicatrici fisiche e morali profonde, mentre un sistema potente e interessato continua a guadagnarci sopra, sacrificando la scienza e il bene comune.

il presente articolo è un resoconto, riadattato, di un approfondimento più lungo ad opera di Lorenza Perfori, già pubblicato sulla Rivista Notizie Pro Vita & Famiglia n. 140 di maggio 2025.