Con quale autorità osate “insegnare” ai nostri figli i vostri fallimenti?

Infuria la polemica politica in Italia sull’educazione sessuale nelle scuole.

Il problema non è - tanto - l'educazione sessuale. Il problema sono gli educatori sessuali, o presunti tali.

Non daremo l'intimità dei nostri figli e delle nostre figlie in pasto a chi sponsorizza l'aborto come 'salute riproduttiva' e sostiene il blocco puberale di minori 'nati nel corpo sbagliato' finché non decidono di che sesso essere.

Le vostre teorie su una presunta liberazione sessuale hanno incatenato uomini e donne a ogni sorta di perversione e frustrazione, scatenando la pornificazione culturale di massa che alimenta come benzina l'incendio della 'violenza di genere' che millantate di voler curare.

Avete castrato la sessualità scardinandola dalla procreazione, trasformando il miracolo della Vita in un business miliardario per aziende farmaceutiche, banche del seme e multinazionali della contraccezione.

Avete convinto una generazione intera che la gravidanza sia una pericolosa malattia venerea da cui proteggersi, e non il compimento di una graduale maturazione affettiva e sessuale fondata sul rispetto di sé e dell'altro in un progetto coniugale di ampio respiro esistenziale, che ha bisogno di tempo, cura, attesa e - sì - sacrifici.

Avete detto a migliaia di giovani che con un pezzo di lattice addosso potevano fare ciò che volevano, trasformando il sesso occasionale nella prima causa di trasmissione di malattie veneree, gravidanze inaspettate e aborti recidivi.

Voi - che volete accessi rapidi e sicuri alle classi dei nostri figli e delle nostre figlie - non avete nessuna autorità per insegnargli come scoprire, affrontare e vivere esperienze di cui avete contrabbandato per ideologia e politica il più alto senso e il più profondo valore. Nessuna autorità.

Non potete nascondere i fallimenti totali delle vostre teorie sotto il tappeto infeltrito dei vostri titoli accademici e professionali.

Rimanete a far danni nelle vostre università, nei vostri studi psicologici, nei vostri consultori, nei vostri circoli arcobaleno, nelle vostre sezioni trans-femministe e in ogni sorta di laboratorio dove giocate a fare Dio sperimentando la costruzione artificiale di terrificanti società anti-umane.

Rimanete dove siete.

Fuori dalle scuole.

Difendi la Libertà Educativa della Famiglia: firma Qui la petizione per il Consenso Informato