Anche la Regione Lombardia nega patrocinio a Pride. Scelta di civiltà contro utero in affitto e istanze gender

Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato, con 43 voti contrari e 23 favorevoli, la mozione discussa ieri pomeriggio per delegare un rappresentante dell'aula consigliare a partecipare, indossando la fascia istituzionale, al Milano Pride 2023.

Nel testo, a prima firma del consigliere di Patto Civico Luca Paladini, si chiedeva, «analogamente a quanto deliberato nel 2022», una partecipazione istituzionale alla manifestazione milanese «al fine di ribadire l'impegno di Regione Lombardia volto a superare qualsiasi forma di discriminazione e disuguaglianza, promuovendo il pieno rispetto della dignità umana, per una società più giusta, più equa e inclusiva».

Una decisione che arriva dopo il ritiro del patrocinio della Regione Lazio per lo stesso evento di Roma e che conferma come ci sia la buona e chiara volontà politica e istituzionale di non avallare in nessun modo le istanze e le richieste ideologiche del mondo Lgbtqia+. Giusto, infatti, lottare per ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, ma il pieno rispetto della dignità umana e per una società più giusta, equa ed inclusiva non passa da eventi che pubblicizzano e vogliono legittimare e legalizzare pratica aberranti e concetti anti-scientifici come l’identità di genere, l’utero in affitto, l’adozione per coppie omosessuali, il gender nelle scuole di ogni ordine e grado, la Carriera Alias o le trascrizioni anagrafiche per “figli” di coppie gay.

Fonte: Ansa