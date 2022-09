Aborto. Pro Vita & Famiglia: «Bene fondo Vita Piemonte. Governo e altre Regioni facciano altrettanto»

Torino, 30 settembre 2022

«Il Fondo per la Vita, deliberato dalla Regione Piemonte e proposto già mesi fa dall’assessore Maurizio Marrone, è una misura di civiltà, che amplia il diritti di donne e bambini. I 400mila euro già stanziati, per aiutare le donne che affrontano gravidanze difficili, vanno nella direzione di essere davvero dalla parte delle donne, delle famiglie e di chi non ha voce e vuole accogliere la vita, superando le difficoltà economiche e sociali. Il vero diritto delle donne è quello di poter scegliere, non di essere costrette all’unica e sola alternativa dell’aborto, quale soluzione facile e sbrigativa, come invece vuole una sinistra abortista che soltanto a parole dice di proteggere le donne ma in realtà non fa altro che discriminarle e condannarle ai drammi psicologici e fisici di un aborto. Auspichiamo che il fondo varato dal Piemonte faccia da apripista e che altre regioni e città, ma anche e soprattutto il nuovo Governo, si impegnino a stare accanto alle donne e ai diritti dei nascituri», così Jacopo Coghe, Portavoce di Pro Vita & Famiglia.