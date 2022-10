Su Notizie ProVita & Famiglia di novembre: "Che tempo farà?"

Leggendo il quotidiano La Verità questa estate ho notato una serie di articoli sulla cosiddetta “crisi climatica”, argomento che mi ha sempre interessato: il sismologo Giuliano Panza, il fisico Franco Prodi, il professore di ingegneria chimica Maurizio Masi, il fondatore della Climate intelligence foundation (Clintel) Guus Berkhout, l’oceanografo Renzo Mosetti, il fisico Richard Lindzen ed altri scienziati scettici rispetto alla vulgata che vuole l’uomo responsabile dei cambiamenti climatici in atto. Tutti ignorati dai media di regime e dal pensiero unico: e non è un caso che essi denuncino la indebita ingerenza della politica nel campo della scienza (a p. 44 potete leggere l’ultima parte dell’articolo del dottor Luciano Leone che ne parla a proposito della medicina), spiegando che dietro alla “transizione verde” ci sono evidenti, giganteschi, interessi economici: entro il 2070 l’Italia dovrebbe spendere a tal fine circa 115 miliardi (fonte Italy’s Turning Point – Accelerating New Growth On The Path To Net Zero 2021 di Deloitte). I loro colleghi “catastrofisti” rifiutano il dibattito e il confronto.

Abbiamo quindi deciso di offrire loro visibilità. Anche perché la questione del clima ha innegabili risvolti bioetici: come spiega il Direttore della Nuova Bussola Quotidiana, Riccardo Cascioli, a p.32, il catastrofismo climatico si coniuga con l’ambientalismo neo-maltusiano che vede nell’uomo la prima causa del riscaldamento globale e dei disastri naturali che ne conseguono e perciò la popolazione va ridotta con ogni mezzo (aborto, contraccezione, eutanasia ecc.). A p. 19, poi, il professor Uberto Crescenti, che è uno dei primi firmatari della Petizione Italiana sul Clima, nell’intervista che ci ha rilasciato ci ammonisce sulle gravi conseguenze economiche e sociali che dovremo affrontare se continuiamo nel folle intento di realizzare la “transizione verde”, investendo le nostre risorse (sempre più scarse) in progetti costosi ed inefficaci.

Questo materiale è a disposizione dei nostri Lettori che, con il loro senso critico e la loro capacità di discernimento, sapranno certamente progredire nella ricerca della Verità.