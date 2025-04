NPVF maggio 2025, n. 140: Scienza, ideologia e sana politica

Alla mia età di delusioni dai politici e dalla politica ne ho collezionate parecchie. Per questo ProVita & Famiglia non è “di” nessun partito: non vogliamo appartenere a nessuno e vogliamo essere liberi di criticare e smarcarci da chiunque. Del resto la politica è l’arte del compromesso, mentre sui temi etici che a noi stanno a cuore i compromessi non sono praticabili: la vita umana va protetta sempre, in qualsiasi circostanza e condizione. Non è mai lecito uccidere un innocente. I politici, invece - purtroppo - fanno fatica ad assumere posizioni chiare e nette.

Poi, però, ho incontrato un giovane che faceva politica in nome degli ideali e senza compromessi. Temevo che fosse destinato a non “sfondare” mai. Invece, nel giro di qualche anno, posso applaudire la sua elezione al Parlamento europeo! Leggete l’intervista che ci ha rilasciato e riacquisterete un po’ di fiducia nella politica se, come me, l’avevate persa.

Ma non trascurate gli altri articoli di questo numero di PVF News: parleremo di scienza e verità, e della nuova “religione” woke. Avremo ancora una volta occasione per sbugiardare le tante fake news che l’ideologia travestita da scienza propala sull’aborto, in questo mese di maggio in cui ricorre il triste anniversario della sua legalizzazione in Italia.

Ma maggio è anche il mese della festa della mamma e soprattutto di quella Mamma cui abbiamo consacrato questa nostra Associazione. Con gli auguri a tutte le mamme, vogliamo sperare che tutti noi possiamo riscoprirci figli amati e curati da un Amore infinito.

Non perdete questo nuovo numero di Notizie ProVita & Famiglia: basta una minima donazione e riceverete comodamente a casa un indispensabile strumento di formazione e di informazione!