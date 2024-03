Sound of Freedom. Ecco dove e quando vederlo al cinema

E’ sbarcato nei cinema italiani “Sound of freedom - Il canto della libertà”, il lungometraggio prodotto dalla Santa Fe Films e distribuito in Italia dalla Dominus Production, diretto da Alejandro Monteverde che narra la vera storia di Timothy Ballard, un ex agente governativo che lotta contro il traffico di esseri umani minorenni in Colombia.

Una storia - e un film - già di successo negli Usa che Pro Vita & Famiglia ha già avuto modo di vedere in anteprima e di raccontare a voi lettori (CLICCA QUI) e che ha anche gettato una nuova luce sulla tutela di bambini e adolescenti, in tutti gli ambiti - come ha dichiarato lo stesso, reale, protagonista della vicenda che ha addirittura paragonato la tratta dei bambini all’aborto (LEGGI QUI le sue dichiarazioni).

Ecco di seguito il trailer del film e tutte le date e le città - regione per regione - dove è possibile vedere in questi giorni “Sound of Freedom”.

ABRUZZO

Chieti - UCI Cinemas Megalo’ - Località Santa Filomena, Chieti CH - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 19.00

Pescara - Multicinema | Arca - Via Federico Fellini, 2, Spoltore PE - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 18.00 e ore 20.45

BASILICATA

Matera - Cineteatro Rinascente - P.za Elettra, Marconia MT - Da Venerdì 15 Marzo a Martedi 19 Marzo ore 20.30

CALABRIA

Cosenza - Cinema Teatro Odeon - Via Francesco Cilea, 26, Paola CS - Da Venerdì 15 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 19.00 e ore 21.00

CAMPANIA

Avellino - Multisala Cinema Nuovo - Via P. Nittoli, 6, Lioni AV - Da Giovedì 21 a Mercoledì 27 Marzo ore da controllare sul sito.

EMILIA ROMAGNA

Bologna - UCI Cinemas Meridiana - Via Aldo Moro, Casalecchio di Reno BO - Da Sabato 16 a Mercoledì 20 Marzo ore 18.30

Bologna - Cinema Teatro Jolly - Via Giacomo Matteotti, 99, Castel San Pietro Terme BO - Giovedi 21 Marzo ore 21, Domenica 24 Marzo ore 18.15 e Lunedì 25 marzo 18.30

Bologna - Cinema Teatro Verdi Crevalcore - Piazzale Porta Bologna, 13, Crevalcore BO - Domenica 24 Marzo ore 18.30 e Martedì 26 Marzo ore 15.30 e ore 21.00

Ferrara - UCI Cinemas Ferrara - Via Darsena, 73, Ferrara FE - Da Sabato 16 a Mercoledì 20 Marzo ore 18.00

Forlì Cesena - Cinema Aladdin - Via Assano, 587, Cesena FC - Da Sabato 16 a Mercoledì 20 Marzo ore 19.00

Parma - The Space Cinema Parma Campus - Largo Sergio Leone, 7/A, Parma PR - Da sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 14.00

Reggio Emilia - UCI Cinemas Reggio Emilia - Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 5, Reggio Emilia RE - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 19.00

Reggio Emilia - Cinecentrum Gualtieri - Via Giacomo Matteotti, 1, Gualtieri RE - Sabato 16 Marzo ore 19.00, Domenica 17 Marzo ore 18.45 e ore 21.15 – Lunedi 19 Marzo ore 21.15 , Mercoledì 20 Marzo ore 18.45 e ore 21.15

Piacenza - UCI Cinemas Piacenza - Via Corrado Visconti, 1, Piacenza PC - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 16.10

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine - The Space Cinema Pradamano - Via Pier Paolo Pasolini, 6, Pradamano UD - Martedì 19 Marzo ore 18.30 e Mercoledì 20 Marzo ore 16.20

LAZIO

Frosinone - Dream Cinema - Via Giovanni Jacobucci, 1, Frosinone FR - da Domenica 17 a Mercoledì 20 Marzo ore 15.00 e ore 17.45.

Roma - UCI Cinemas Porta di Roma - Via Alberto Lionello, 201, Roma RM - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 18.45

Roma - The Space Cinema – Roma Parco de Medici - Via Salvatore Rebecchini, 3, Roma - Martedì 19 Marzo ore 22.00 e Mercoledì 20 Marzo ore 22.30

Roma - UCI Luxe Maximo - Via Laurentina, 865, Roma RM - Da Sabato 16 a Mercoledì 20 Marzo ore 13.45

Roma - Cinema Alfellini Circuito Madison - Viale I Maggio, 82, Grottaferrata RM - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 15.00 e 21.00

Roma - Cinema Moderno - Via Armando Diaz, 29, Cerveteri RM - Mercoledì 20 Marzo ore 21.30

Roma - Cinema delle Provincie - Viale delle Provincie, 41, Roma RM - Mercoledì 20 Marzo ore 17.30, Giovedì 21 Marzo ore 16.00, Venerdì 22 Marzo ore 20.30, Sabato 23 Marzo ore 16.00 e Domenica 24 Marzo ore 18.30

Viterbo - Cinema Multisala Moderno Bolsena SP53, 3D, Bolsena VT - Martedì 19 Marzo ore 21.00

LIGURIA

Genova - CineClub Nickelodeon - Via della Consolazione, 5r, Genova GE - Domenica 24 e Sabato 30 Marzo ore 18.30

LOMBARDIA

Bergamo - UCI Cinemas Curno - Via Lega Lombarda, 39, Curno BG - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 16.40/17.00

Brescia - Multisala Gemini - Via Palazzolo, 66, Capriolo BS - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 18.00

Brescia - Cinema Aula Magna Fleming Molinetto di Mazzano - Viale della Resistenza, 2, Molinetto - Da Sabato 16 Marzo a Domenica 24 Marzo ore 21.00

Brescia - Cinema Pioxi - Viale della Memoria, 4, Bagnolo Mella - Giovedì 21 Marzo ore 21.00, Sabato 23 Marzo ore 17.00 e ore 21.00 Domenica 24 Marzo ore 21.00

Brescia - Cinema Teatro Giardino - Viale 28 Aprile, Breno BS - Domenica 24 e Lunedì 25 Marzo ore 21.00

Brescia - Teatro Gabbiano - Via Lapapasini, 34, Ghedi BS - Da Sabato 6 a Lunedì 8 Aprile (orari disponibili prossimamente sul sito del cinema)

Brescia - Cinema Gloria Montichiari - Via S. Pietro, 3, Montichiari BS - Domenica 7 Aprile ore 15.30 e ore 20.30 e Lunedì 8 Aprile ore 21.00

Brescia - Cinema Teatro Astra - Via Largo della Vittoria 4, Parrocchia di Sant’Apollonio, Lumezzane BS - Sabato 6 Aprile ore 20.30 e Domenica 7 Aprile ore 20.30

Cremona - Cinema Chaplin - Via Antiche Fornaci, 58, Cremona CR - Proiezione speciale venerdì 22 Marzo ore 21.00 con Federica Picchi

Cremona - Cinema Don Rosa Ostiano - Piazza Sagrato, 2, Ostiano CR - Domenica 31 Marzo, Lunedì 1 e Martedì 2 Aprile ore 21.00

Milano - UCI Cinemas Bicocca Via Chiese, Milano MI - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 18.00

Milano - UCI Cinemas Certosa -Via Giovanni Gentile, 3, Milano MI - Martedì 19 Marzo ore 18.45 e Mercoledì 20 Marzo ore 20.30

Milano - UCI Cinemas Pioltello -Viale S. Francesco, 33, Pioltello MI - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 18.45/19.00

Milano - The Space Cinema – Rozzano - Via Sandro Pertini, 20, Rozzano MI - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 16.30

Monza Brianza - Cinema Nuovo Omate - Via Fabio Filzi, 35, Omate MB - Sabato 13 Aprile ore 21.00 e Domenica 14 aprile ore 17.00 e ore 21.00

Varese - Cinema Teatro Paolo Grassi 4K - Via Giacomo Bianchi, 1, Tradate VA - Martedì 19 Marzo ore 21.00

Sondrio - Cinema Excelsior Sondrio - Via Cesare Battisti, 18, Sondrio SO - Venerdì 5 Aprile ore 18.00 e ore 21.00

PIEMONTE

Torino - UCI Cinemas Moncalieri - Via Fortunato Postiglione, 2, Moncalieri TO - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledi 20 Marzo ore 19.20

Torino - Teatro Magnetto - Via Avigliana, 17, Almese TO - Sabato 23 Marzo ore 18.30 e 21.15 e Lunedì 25 Marzo ore 16.00, 18.30 e 21.15

Torino - Cinema Margherita Cuorgnè - Via Ivrea, 101, Cuorgnè TO - Venerdì 22 Marzo ore 18.30, Sabato 23 Marzo ore 18.30 e Domenica 24 Marzo ore 18.30

Biella - Cinema Mazzini - Via Giuseppe Mazzini, 20, Biella BI - Martedì 19 Marzo ore 16.30 e 21.00

Cuneo - Cinema Comunale Barge – G.G.M. Di Moschetti Giacomo Sas - Via S. Giovanni Bosco, 21, Cuneo - Da Venerdì 22 Marzo a Domenica 24 Marzo (orari disponibili prossimamente)

PUGLIA

Bari - Multisala Vignola Cinema Teatro - Viale delle Rimembranze, 13, Polignano a Mare BA - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 18.45

Barletta Andria Trani - Cinema Politeama Italia - Via Montello, 2, Bisceglie BT - Martedì 19 Marzo ore 16.45, 17.10 e 21.35, Da Giovedì 21 a Domenica 24 Marzo (orari disponibili prossimamente)

SICILIA

Caltanissetta - Cinema Multisala Palazzo Moncada – Teatro Rosso di San Secondo Ex Bauffremont - Via Giacomo Matteotti, 10, Caltanissetta CL - Da Sabato 16 Marzo a Martedì 19 Marzo ore 18.30 e 20.45

Siracusa - Cinema Aurora - Via Goito, 14, Belvedere SR - Da Giovedì 21 a Domenica 24 Marzo ore 18.00 e 20.30(orari disponibili prossimamente sul sito del cinema)

TOSCANA

Firenze - Cinema Teatro Buondelmonti - Piazza Buondelmonti, 27, Impruneta FI - Giovedì 21 Marzo ore 21.30 e Domenica 24 Marzo ore 17.30

Siena - UCI Cinemas Sinalunga - Via Pier Paolo Pasolini, Sinalunga SI - Mercoledì 20 Marzo ore 18.40

TRENTINO ALTO ADIGE

Trento - Cinema Teatro Comunale - Via Noval, 5, Tesero TN - Venerdì 22 Marzo ore 21.15 e Domenica 24 Marzo ore 17.45

Trento - CINEWORLD – Multisala G. Modena - Viale S. Francesco d’Assisi, 6, Trento TN - Sabato 23 e Domenica 24 Marzo (orari disponibili prossimamente sul sito del cinema)

UMBRIA

Perugia - Nuovo Cinema Castello - Piazza Gioberti, Città di Castello PG - Proiezione speciale Sabato 16 Marzo ore 18.00 con Federica Picchi - Martedì 19 Marzo ore 21.00

Perugia - UCI Cinemas Perugia - Viale Centova, 1d, Perugia PG - Da Sabato 16 Marzo a Mercoledì 20 Marzo ore 19.45

Terni - The Space Cinema Terni - Viale Donato Bramante, Snc, Terni TR Martedì 19 Marzo ore 17.00 e Mercoledì 20 Marzo ore 22.10

Terni - Cinema Mario Monicelli - Via Vittorio Emanuele, 22, Narni TR - Giovedì 4 Aprile ore 18.30 e ore 21.00, Venerdì 5 Aprile ore 18.30, Sabato 6 Aprile ore 18.30 e ore 21.00, Domenica 7 Aprile ore 18.30 e ore 21.00, Lunedì 8 Aprile ore 18.30 e ore 21.00, Martedì 9 Aprile ore 18.30 e Mercoledì 10 Aprile ore 18.30

VENETO

Verona - Cinecentrum Torri del Benaco - Via Gardesana, 7, Torri del Benaco VR - Mercoledì 20 Marzo ore 19.10

Verona - Cinema Teatro Peroni - Piazza del Popolo, 23, San Martino Buon Albergo VR - Da Venerdì 5 Aprile a Domenica 7 Aprile (orari disponibili prossimamente sul sito del cinema)

Venezia - Cinema Teatro Oratorio Robegano - Via XXV Aprile, 61, Robegano VE - Sabato 23 Marzo ore 20.30, Domenica 24 Marzo ore 17.30 e Martedì 26 Marzo ore 20.30

Venezia - Cinema Verdi - Piazzetta Mainardi, 6, Cavarzere VE - Da Venerdì 22 Marzo a Martedì 26 Marzo (orari disponibili a breve sul sito del cinema)

Venezia - IMG Cinemas Candiani Mestre - P.le Luigi Candiani, 7, Venezia VE - Martedì 19 Marzo ore 16.45, Mercoledì 20 Marzo ore 16.45 e ore 19.10

Venezia - UCI Luxe Marcon - Via Enrico Mattei, 1, Marcon VE - Martedì 19 Marzo ore 17.30, Mercoledì 20 Marzo ore 17.30

Padova - Cinema Aurora - Piazza Europa, Campodarsego PD - Sabato 23 Marzo ore 21.00 e Domenica 24 Marzo ore 18.00 e ore 21.00

Padova - Cinecentrum Cittadella - Viale dell’Artigianato, 4, Cittadella PD - Mercoledì 20 Marzo ore 21.20

Padova - Cinema Marconi Conselve - Via Vittorio Emanuele II, 23, Conselve PD - Giovedì 21 Marzo ore 21.00 e Domenica 24 Marzo ore 21.00

Treviso - Multisala Verdi - Via Girolamo Lioni, 8, Vittorio Veneto TV - Martedì 19 Marzo ore 16.45 ore 19.10 e 21.30, Mercoledì 20 Marzo ore 19.10 e 21.30

Treviso - Cinema Cristallo Oderzo - Via Giuseppe Garibaldi, 44, Oderzo TV - Martedì 09 Aprile ore 20.30 e Mercoledì 10 Aprile ore 21.00

Per tutte le altre sale e date si può visitare il sito: www.ilcantodellaliberta.it