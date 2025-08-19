19/08/2025 di Fabio Piemonte

Dalla scienza allo sport: la differenza tra maschi e femmina è ineliminabile

<p><span style="font-size:18px;">Maschi e femmine non sono uguali, sono strutturalmente differenti sul piano biologico. Pertanto bambini e adolescenti che attraversano la <strong>pubertà</strong> mantengono un vantaggio atletico duraturo in termini competitivi rispetto alle bambine e ragazze, anche se in seguito sopprimono il testosterone. Questo vantaggio è dovuto proprio ai cambiamenti fisiologici irreversibili innescati dalla pubertà, come l’aumento delle dimensioni ossee, della massa muscolare e della capacità aerobica. Poche, ma semplici e assodate, verità scientifiche e biologiche che da sole bastano a spiegare quanto sia assurdo voler cambiare la natura delle cose. E questo riguarda ogni aspetto della vita di bambini e adolescenti, non solo quando parliamo dell’ambito dello <strong>sport</strong>.</span></p> <p><span style="font-size:20px;"><strong>Le lobby Lgbt contro la biologia</strong></span></p> <p><span style="font-size:18px;">Di contro a tali evidenze scientifiche, attivisti e - alcuni - organi di governo dello <strong>sport</strong> sostengono che l’equità tra uomini e donne possa essere preservata se bambini e ragazzi che si <strong>“identificano” come trans</strong> iniziano un percorso di transizione mediante il ricorso ai <strong>bloccanti della pubertà</strong> e agli ormoni del sesso opposto abbastanza presto da evitare completamente la pubertà maschile. Sulla scia di tali pressioni già nel 2022 la World Athletics aveva aggiornato - salvo poi in parte ricredersi - i suoi&nbsp;criteri di ammissibilità&nbsp; per consentire agli <strong><em>«atleti transgender da uomo a donna»</em></strong> di competere nelle competizioni femminili, a condizione però che <em>«non abbiano sperimentato alcuna fase della pubertà maschile oltre lo stadio 2 della scala di Tanner </em>(che classifica lo sviluppo puberale in base a caratteristiche esterne, ndr)<em> o prima dei 12 anni, a seconda di quale sia lo stadio successivo»</em> e che <em>«abbiano da allora mantenuto costantemente i livelli di testosterone al di sotto di 2,5 nmol/L».</em> Queste delibere sancite dagli alcuni organi sportivi riflettono, ahinoi, la convinzione ormai diffusa che il <strong>vantaggio</strong> <strong>atletico</strong> <strong>maschile</strong> in termini competitivi si manifesti&nbsp;solo&nbsp;con la pubertà e che, se quest’ultima viene bloccata sostanzialmente prima che cominci, bambini e ragazzi possano competere con il gentil sesso ad armi pari.</span></p> <p><span style="font-size:20px;"><strong>Ma la scienza conferma: maschi e femmine diversi anche prima della pubertà</strong></span></p> <p><span style="font-size:18px;">Uno&nbsp;studio recente - <em>Sex Differences in 1600-m Running Performance and Participation for Children Aged 6–12 yr</em> (<em>Differenze di genere nelle prestazioni e nella partecipazione alla corsa dei 1600 metri per bambini di età compresa tra 6 e 12 anni)</em> - pubblicato sulla rivista&nbsp;<strong><em>Exercise, Sport and Movement</em></strong> offre, dati alla mano, abbondanti prove sul fatto che <strong>bambini e ragazzi ottengano risultati migliori di bambine e ragazze negli sport (in particolare, ma non solo, la corsa) ben prima dell’inizio della pubertà</strong>. Mediante il loro lavoro le ricercatrici Mandy W. Christensen e Christine M. Griffiths si sono proposte di verificare se esistano differenze basate sul sesso nelle prestazioni di corsa aerobica nei bambini prepuberi e se, una volta appurate eventuali differenze, queste siano chiarificabili facendo riferimento alle innate caratteristiche biologiche o al fatto che le ragazze tendano a praticare meno sport rispetto ai ragazzi nei primi anni di vita. Di qui le due ricercatrici hanno confrontato le velocità di corsa dei 1600 metri e la partecipazione di 3.621 bambini negli Stati Uniti di età compresa tra 6 e 12 anni negli anni 2007-2014, stando ai dati reperibili sul sito runnercard.com.</span></p> <p><span style="font-size:20px;"><strong>Le differenze fisiologiche</strong></span></p> <p><span style="font-size:18px;">Mediante l’elaborazione di un modello matematico ne hanno poi previsto la velocità media necessaria per compensare la differenza di prestazione tra i sessi in caso di parità. Dai risultati rilevati è emerso che <strong>i bambini sono più veloci </strong>(3,00 ± 0,53 m·s<sup>−1</sup>) delle bambine (2,77 ± 0,49 m·s<sup>−1</sup>) a ogni livello scolastico, con una differenza media del 7,7%. Inoltre la partecipazione è stata inferiore per le bambine (46,2%), ma questo senza inficiare i numeri rispetto alle prestazioni sportive finali. Le ricercatrici hanno pertanto concluso che «<em>i bambini maschi sono più veloci delle bambine nella corsa dei 1600 m tra i 6 e i 12 anni. Questa differenza tra i sessi non è dovuta a una minore</em> <em>partecipazione femminile e suggerisce che potrebbero esserne responsabili <strong>differenze fisiologiche innate tra i sessi</strong>». </em>Insomma anche i risultati nello sport confermano che, per quanto l’ideologia tenda in tutti i modi di confondere le acque pur di imporsi, alla fine la realtà non si può sovvertire: la <strong>differenza</strong> <strong>biologica</strong> tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze, uomini e donne resta un dato incontrovertibile.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

