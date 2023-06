La vergognosa storia delle sterilizzazioni eugenetiche e democratiche

Storie di eugenetica all'inizio del XX secolo in tutti i paesi democratici occidentali: non erano fatti segreti; ma noti e tollerati dall'opinione pubblica e tendevano ad aumentare esponenzialmente.

Oggi parliamo di Svezia. Tra il 1934 e il 1976 circa 62.000 svedesi, per lo più donne, sono stati sterilizzati con la forza. Spesso le ragioni erano banali: basso QI, comportamento antisociale o persone di sangue misto.

Margot Wallstrom, ministro della salute e degli affari sociali, nel 1999, ha detto che si è trattato di fatti scandalosi, da condannare fermamente quando la notizia è emersa sui media.

L'Istituto statale svedese per la biologia razziale ha ispirato un istituto simile in Germania: la scienza era Dio a quel tempo. E oggi?