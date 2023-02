Conferenza Stampa di presentazione del DDL su libertà educativa - SEGUI LA DIRETTA

Si tiene giovedì 9 febbraio, alle ore 11:30, a Trento - presso il Palazzo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sala Commissioni 2 - l'incontro dal titolo "Famiglia e scuola: alleanza per la libertà" per la presentazione della legge provinciale per la libertà educativa delle famiglie.

Parteciperanno: Mirko Bisesti, assessore all'Istruzione, Università e Cultura della Provincia autonoma di Trento; Claudio Cia, consigliere provinciale della Provincia autonoma di Trento; Luca Guglielmi, consigliere provinciale della Provincia autonoma di Trento; Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus.