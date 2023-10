Elezioni Trentino-Alto Adige: tutto quello che c’è da sapere, con uno sguardo alla libertà educativa

Tutto pronto ormai per domenica 22 ottobre 2023, giorno in cui si terranno le elezioni in Trentino Alto Adige. Una sola giornata per votare: i seggi rimarranno aperti quindi dalle 6 fino alle ore 22 a Trento, mentre nella provincia di Bolzano dalle 7 alle 21.

In questa regione le elezioni sono particolari: in base allo statuto regionale (speciale), una volta eletti i membri dei consigli provinciali di Trento e Bolzano comporranno il nuovo consiglio regionale ed eleggeranno il nuovo presidente di regione. Per due anni e mezzo, il presidente sarà espressione del gruppo dei consiglieri di lingua italiana, prevalente nella provincia autonoma di Trento, mentre per i successivi due anni e mezzo di quelli di lingua tedesca, prevalente nella provincia autonoma di Bolzano. Attenzione alle preferenze per i candidati consiglieri: si può decidere di non esprimerne nessuna, una o due. Se si sceglie di indicare due preferenze, è importante rispettare l’alternanza di genere. Non è ammesso invece il voto disgiunto.

Sette i candidati presidente della provincia autonoma di Trento. A caccia della riconferma è il presidente uscente Maurizio Fugatti, della coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Patt, Noi Trentino per Fugatti Presidente, La Civica, Fassa). Gli sfidanti sono: Elena Dardo di Alternativa; Alex Marin del Movimento 5 Stelle; Filippo Degasperi con Unione Popolare, Onda Civica, La Me Val - Primiero Vanoi Mis; Sergio Divina di Alternativa Popolare, Noi con Divina, Giovani per Divina Presidente; Marco Rizzo per Democrazia Sovrana e Popolare; Francesco Valduga unirà il Pd, Azione, Italia Viva, Alleanza Verdi-Sinistra, Campobase, Casa Autonomia.Eu, Fascegn.

In Alto Adige sono 16 le liste presentate: Team K, Movimento 5 Stelle, Enzian, Stf Süd-Tiroler Freiheit, Partito Democratico, Verdi, Fratelli d’Italia, La Civica, Jwa Wirth Anderlan, Die Freiheitlichen, Forza Italia, Vita, Centro Destra, Svp Südtiroler Volkspartei, Lega Salvini Alto Adige, Für Südtirol mit Widmann.

Dal punto di vista dei temi valoriali e delle politiche pro life e pro family fari puntati su entrambe le elezioni, ma in particolare sulla Provincia Autonoma di Trento. Non per fare preferenze tra le due realtà, ma perché è stata proprio quest’ultima ad essere protagonista, qualche mese fa prima della fine della legislatura, del tanto discusso quanto fondamentale disegno di legge sulla libertà educativa presentato dalle forze di centrodestra, in particolare dagli allora consiglieri Cia, Guglielmi, Ambrosi e Rossato.

Purtroppo, infatti, con la fine della legislatura si è interrotto anche l’iter della proposta di legge sulla libertà educativa delle famiglie, che Pro Vita & Famiglia aveva apertamente sostenuto e promosso, partecipando anche ad un’audizione presso la V Commissione del Consiglio Provinciale trentino.

La discussione della bozza si è arenata proprio presso la Commissione Scuola. Pur godendo dell’appoggio della maggioranza uscente di centrodestra, il ddl è infatti naufragato sotto il peso dell’ostruzionismo dell’opposizione di centrosinistra. Sarebbero comunque mancati i tempi tecnici per portarlo in aula proprio per quella che era l’imminente fine della legislatura.

La speranza, dunque, è che il consiglio provinciale di Trento – e sulla sua scia quello di Bolzano – si rinnovi in modo da avere numeri e volontà ancora più forti per ripresentare e, questa volta, approvare un disegno di legge che salverebbe l’educazione e la crescita di migliaia di bambini e giovani dai pericoli del gender nella scuola.