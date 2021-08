Rinfreschiamoci la memoria: ecco perché servono mamma e papà!

"Basta l'amore? La scienza dice no. Ecco perché servono mamma e papà". È questo il titolo del libretto pubblicato da Pro Vita & Famiglia onlus che esplora la letteratura scientifica intorno all'omogenitorialità e alla necessità per il bambino di crescere con mamma e papà.

Nonostante importanti organismi scientifici italiani e internazionali sostengano che la letteratura scientifica e le ricerche concordano nell'affermare che lo sviluppo sano e armonioso dei bambini e delle bambine, all'interno di famiglie omogenitoriali, non risulta in alcun modo pregiudicato o compromesso, esistono molti articoli scientifici che smentiscono questa affermazione e lo "stato dell’arte" è ben più complesso di quanto venga affermato in alcuni ambiti scientifici e, soprattutto, nei contesti preposti all'informazione divulgativa o alle scelte politiche.

In questo libretto gratuito si passa in rassegna gran parte della letteratura scientifica - pro e contro - che si è occupata dell'argomento, per provare a giungere a conclusioni il più possibile obiettive e lontane da condizionamenti ideologici.