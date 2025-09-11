11/09/2025 di Ufficio Stampa Pro Vita & Famiglia

Omicidio Kirk. Pro Vita & Famiglia: «Anche in Italia clima anti-pro vita nel silenzio della Sinistra»

Omicidio Kirk. Pro Vita & Famiglia: «Anche in Italia clima anti-pro vita nel silenzio della Sinistra» 1
Iscriviti alla Newsletter

Pro Vita & Famiglia Onlus esprime sgomento e dolore per l’assassinio di Charlie Kirk negli Stati Uniti, figura di primo piano nella difesa della vita, della famiglia e della libertà educativa, valori che ha testimoniato in prima persona anche come marito e padre di due figli.

La sua morte non è solo una tragedia personale e familiare, ma rappresenta anche un punto di svolta drammatico di un clima di odio e di intimidazione crescente contro chi, in tutto il mondo, si impegna pubblicamente per la tutela della dignità umana dal concepimento, per la famiglia come fondamento della società e per il diritto dei genitori a educare i propri figli senza ingerenze ideologiche.

In Italia questo clima è alimentato da anni da media, partiti e organizzazioni di sinistra tramite fake news e calunnie, come dimostrano i ripetuti attacchi alla sede nazionale di Pro Vita & Famiglia a Roma, le scritte minacciose sui muri in molte città, gli insulti e le offese sui social, il boicottaggio violento di conferenze e convegni. Tutti questi episodi non sono mai stati condannati apertamente dai partiti di sinistra italiani, che non hanno mai espresso nemmeno alcuna forma di solidarietà.

Non possiamo più sottovalutare questo clima persecutorio” – dichiara Pro Vita & Famiglia – “perché chi semina odio e disumanizzazione contro chi difende la vita e la famiglia finisce per generare episodi drammatici come quello accaduto in America”.

Pro Vita & Famiglia rivolge dunque un appello al Governo italiano, affinché prenda sul serio questa emergenza e metta finalmente in agenda la protezione dei cittadini e delle associazioni pro vita e pro famiglia che, pacificamente e democraticamente, portano avanti battaglie fondamentali per il futuro del nostro Paese.

 

 

Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.
Dona ora!

Articoli Correlati

10/09/2025

Giornata mondiale prevenzione suicidio: con 4.000 morti l’anno è follia parlare di morte assistita

«Con circa 4.000 morti l’anno in Italia per suicidio , è assurdo che la politica voglia legiferare sulla morte medicalmente assistita, ignorando questa drammatica piaga e incentivando la ...

Leggi il comunicato

05/08/2025

Bene il Governo su obiezione di coscienza e transizione di genere per minori

Pro Vita & Famiglia onlus plaude alle decisioni del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge siciliana che discrimina i medici obiettori di coscienza e di presentare un disegno d...

Leggi il comunicato

01/08/2025

Suicidio di Martina Oppelli in Svizzera. Pro Vita & Famiglia: «Centrodestra non ceda al marketing del suicidio»

Ogni suicidio è, sempre, una immane tragedia, una sconfitta per la società . Non esiste oggi sofferenza che non possa essere lenita dalle cure palliative né vita che non possa essere acco...

Leggi il comunicato