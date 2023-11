Lazio. Pro Vita & Famiglia audita per la Festa regionale dei Figli

Lo scorso settembre è stata presentata in seno alla Regione Lazio la proposta di legge regionale n. 46 del 18 luglio 2023, concernente "Istituzione della Festa regionale dei figli", di iniziativa del consigliere Orlando Tripodi. Nelle scorse settimane l’iter della proposta è andato avanti, in particolare con la presentazione in I Commissione (Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia) presieduta da Flavio Cera e con le audizioni di soggetti, istituzioni, enti e associazioni a vario titolo interessi alla legge.

Tra gli auditi anche Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus. Riportiamo di seguito il suo intervento integrale

Speriamo che sia presto inaugurata la festa regionale dei figli speriamo di poterla anche però celebrare il più a lungo possibile. Anche se i dati a disposizione non depongono a favore come sapete siamo nel pieno dell'inverno demografico e il Lazio è tra le regioni più interessate. Il report annuale Istat 2023 fissa in 1,16 il numero medio di figli per donna nel Lazio, peggio della media nazionale, ferma a 1,24. Solo sei regioni in Italia hanno registrato una fertilità più bassa nel corso del 2022.

Siamo d’accordo quindi con l’istituzione di questa festa, ma se non facciamo più figli, ahimè, avremo ben poco da festeggiare nei prossimi anni. Quindi bisogna fare figli. Fare figli è una cosa bella. Non c’è nulla di più di innovatore e “progressista” che i figli, cioè persone diverse dagli stessi genitori, che hanno un pensiero differente?

Per questo credo anche che non ci sia festa più inclusiva di questa: tutti noi siamo figli, ognuno di noi è figlio.

Però per quanto sia importante che la società festeggi il figlio, è talmente importante il ruolo dei genitori, che anche nel festeggiare e celebrare i figli la società deve passare attraverso il consenso e la responsabilità dei genitori.

La proposta, all’interno della Festa Regionale dei Figli, di un premio consistente in una Borsa di Studio o nell’attribuzione di un voucher per un corso di formazione professionale è un segnale importante è un premio alle azioni che viene dato ai ragazzi. Un riconoscimento concreto agli sforzi che questi ragazzi compiranno che mostrerà loro di essere tornati - speriamo - al centro degli sguardi degli adulti.

Importantissimo, infatti, dal punto di vista dello sviluppo e crescita psicologica della persona, sapere che qualcuno ti riconosca e dia valore alle azioni meritevoli e socialmente utili, offrendo una gratificazione che altro non è che un rinforzo positivo che in questo quadro di disagio giovanili è fondamentale.

Tutti abbiamo bisogno che le nostre emozioni e le nostre azioni vengano riconosciute, anche da adulti, proprio perché tale azione rivela, in qualche modo, il nostro valore. Alla base del riconoscere e del rinforzare positivamente un’azione c’è il concetto chiave che le nostre azioni possono apportare grandi benefici, non solo alla persona che le compie ma anche per il luogo, l’ambiente in cui viviamo e per la società in generale. Di questo, spesso, non si è abbastanza consapevoli. Viviamo in una società deresponsabilizzata, e quanto è importante restituire ai nostri ragazzi questa responsabilità e incentivarla: usare la propria libertà per fare del bene a loro e alla società intera.