Elezioni Regionali, vince il centrodestra in Lazio e Lombardia. E i candidati pro life? (IN AGGIORNAMENTO)

+++ ULTIMO AGGIORNAMENTO 14 FEBBRAIO ORE 14:30 +++

Le coalizioni delle forze di centrodestra hanno vinto le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, che hanno chiamato alle urne gli italiani nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

Il Lombardia, dove i dati sono definitivi con tutte le sezioni (9.254) scrutinate, ha vinto Attilio Fontana, con il 54,67% dei voti. Alla maggioranza andranno in tutto 48 seggi, divisi tra tutti i partiti che hanno sostenuto Fontana: Fratelli d’Italia (22 seggi), Lega (14), Forza Italia (6), Lombardia Ideale (5) e Noi Moderati (1).

In tutto saranno almeno 9 i seggi occupati dai rappresentanti politici che, prima delle elezioni, hanno espresso il loro appoggio alle istanze pro life e pro family, firmando l’impegno valoriale (leggi QUI) proposto da Pro Vita & Famiglia. Al netto di eventuali slittamenti delle liste o di ulteriori consiglieri che vorranno in futuro firmare il Manifesto, gli eletti ad aver già preso questo impegno sono: Giacomo Zamperini, Matteo Forte, Chiara Valcepina, Barbara Mazzali e Alessia Villa di Fratelli d’Italia; Silvia Scurati e Alessandra Cappellari della Lega; Jacopo Dozio e Carmelo Ferraro della lista civica Lombardia Ideale Fontana Presidente.

Per quanto riguarda il Lazio, invece, i risultati sono ancora parziali (mentre scriviamo sono le 14:30 e le sezioni scrutinate risultano 5.299 su 5.306). Di certo c’è la vittoria di Francesco Rocca come nuovo presidente della Regione, alla cui maggioranza dovrebbero andare 30 seggi, suddivisi (secondo i dati attuali) così: Fratelli d’Italia (22 seggi), Lega (3), Forza Italia (3), Lista Civica Rocca Presidente (1), Unione di Centro (1) e Noi Moderati (nessun seggio). Qui la lista dei candidati del Lazio che hanno sottoscritto il Manifesto valoriale di Pro Vita & Famiglia, ma con i conteggi ancora in corso bisognerà attendere per avere la certezza di chi siederà in Consiglio regionale.