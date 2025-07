A Pescara il gender arriva anche negli asili nido, ma interviene il Sindaco

Un tentativo di introduzione di un progetto educativo a sfondo gender è stato, almeno per ora, neutralizzato nelle settimane scorse a Pescara. L'aggravante è rappresentata dal fatto che i destinatari di tale progetto erano i bimbi degli asili nido. Il caso è venuto alla luce al momento dell'affissione di alcuni volantini e brochure informative sulla bacheca di una scuola dell'infanzia, che, in maniera non troppo velata, andavano dritti alla finalità del percorso promosso dall'associazione educativa “La Conchiglia”, in coordinamento con le cooperative che gestiscono i nidi in questione.

Formazione Lgbt per insegnanti

La convocazione faceva riferimento a un “Corso europeo di formazione” Indear (Inclusion and diversity in early childhood education). L’intento è più che chiaro: l’indottrinamento sul valore della «diversità» deve iniziare già nella primissima infanzia e in particolare tra i docenti, che poi riportano ai bambini. Venivano quindi menzionate le tre principali coordinate del corso: 1) Identità sessuale e orientamento di genere: «Come supportare i bambini e le bambine nella formazione della propria identità di genere e nell’espressione del proprio orientamento sessuale senza il timore di giudizi o discriminazioni, creando ambienti supportivi e coinvolgendo le famiglie». 2) Trauma: «Comprendere i vissuti traumatici di bambini e famiglie e fornire supporto emotivo e orientamento professionale durante la crisi con particolare attenzione al trauma derivante dallo sfollamento forzato per ragioni belliche»; 3) Cultura: «Strumenti e strategie per superare stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, imparando a valorizzare la “cultural safety”, un ambiente in cui ogni individuo si senta rispettato e riconosciuto nella propria identità culturale». In aggiunta, troviamo suggerimenti come «non catalogare, promuovere libertà di scelta (travestimento, giochi simbolici, colori, ecc.)». E ancora: «giochi inclusivi senza distinzione di genere (genderless)», «utilizzo linguaggio verbale neutro e inclusivo».

La denuncia

Della pianificazione dell'iniziativa è venuta a conoscenza Carola Profeta, referente del Circolo dell’Abruzzo di Pro Vita & Famiglia onlus, su segnalazione di un gruppo di genitori con bambini iscritti in uno dei nidi gestiti dalla Cooperativa "La Conchiglia". «Come in altre occasioni simili, mi sono rivolta al sindaco, che si è subito attivato per chiedere spiegazioni agli uffici scolastici» ha spiegato Profeta. Ne è emerso che la "mente" del progetto era la dirigente Alessandra Di Zio, già nota per aver lanciato lo scorso anno (anche in quel caso costretta a fare un passo indietro), i moduli con la dicitura "genitore 1" e "genitore 2" per l'iscrizione dei piccoli alla scuola dell'infanzia. A detta della dirigente Di Zio, i genitori mostratisi contrari al progetto didattico ne avrebbero frainteso la finalità, inoltre tale percorso sarebbe stato regolamentare alla luce di una non ben precisata «legge sulle pari opportunità».

La presa di posizione del Sindaco

Nel frattempo, il caso è giunto sulle scrivanie proprio del sindaco di Pescara, Carlo Masci, e dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Valeria Toppetti, che ha diramato una comunicazione in merito. L’assessore definisce il progetto come «potenzialmente inadeguato rispetto ai parametri educativi di questa amministrazione poiché presumibilmente volto anche all’orientamento di genere dei minori, fattispecie che il nostro ordinamento nazionale delega alla famiglia e non all’istituzione educativa». Toppetti chiede quindi alle cooperative che gestiscono i nidi e al gruppo educativo "La Conchiglia" di chiarire che «è richiesto di evitare la diffusione di progetti che possano anche solo potenzialmente avere un riflesso sull’educazione sessuale o all’identità di genere dei minori, tra l’altro di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, pertanto in un’età assolutamente delicata da necessitare la massima attenzione e rispetto, e, in ogni caso, nell’ipotesi di qualunque iniziativa in merito ritenuta opportuna o meritevole, di sottoporre la medesima previamente agli uffici e naturalmente all’autorizzazione dei genitori, ancor prima di intraprendere qualsivoglia formazione o programmazione in merito». Chiaro il riferimento, in questo caso, al principio del consenso informato.

Preso atto dell'intervento dell'amministrazione comunale, Carola Profeta commenta: «Adesso auspichiamo che la questione sia chiusa e che l'anno prossimo questi progetti non vengano realizzati. Registriamo, comunque - conclude la referente abruzzese di Pro Vita & Famiglia - che le famiglie che avevano segnalato hanno tolto i bambini dagli asili nido di quella cooperativa per tutelare i propri figli».